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Фанат передбачив смерть Кобі Браянта в авіакатастрофі сім років тому

Сьогодні 11:59 Valeriy Ruchka 87 0
Фанат передбачив смерть Кобі Браянта в авіакатастрофі сім років тому

Джерело - Чемпіон.

Фанат знаменитого баскетболіста НБА Кобі Браянта передбачив його смерть в результаті падіння гелікоптера ще сім років тому.

  Актуально: Смерть Браянта була показана в мультфільмі ще три роки тому

Людина під ніком .Noso 13 листопада 2012 року опублікувала запис у Twitter: "Кобі закінчить загибеллю при аварії гелікоптера".

Американські журналісти перевірили запис через службу підтримки Twitter, яка підтвердила, що користувач не міг зробити її "заднім числом" або відредагувати вже зараз.

У цієї публікації є пояснення. Кобі Браянт всю свою кар'єру любив літати на вертольоті, через що ставав об'єктом жартів і знущань від баскетбольних уболівальників. Вони часто "жартували", що одного разу польоти Браянта можуть закінчитися трагедією. Нагадаємо, катастрофа сталася вранці 26 січня в районі міста Калабасас. Гелікоптер впав і загорівся, а всі, хто в ньому перебував, загинули. 

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