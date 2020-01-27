 Смерть Браянта після аварії гелікоптера була показана в мультфільмі ще три роки тому. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Смерть Браянта була показана в мультфільмі ще три роки тому

Сьогодні 17:20 Valeriy Ruchka 269 0
Смерть Браянта була показана в мультфільмі ще три роки тому

Джерело - Чемпіон.

Смерть легенди НБА Кобі Брайанта в результаті краху гелікоптера була передбачена в мультсеріалі Legends of Chamberlain Heights виробництва каналу Comedy Central понад три роки тому.

Восьмий епізод мультсеріалу під назвою "Кінець днів" вийшов в ефір 16 листопада 2016 року. У ньому вертоліт з Кобі на борту на очах трьох персонажів зазнає аварії. Браянт намагається вибратися з-під уламків, але йому заважають два Кубка Ларрі О'Брайена, які він тримає в руках.

Після короткого діалогу вертоліт вибухає і від Браянта залишаються лише п'ять чемпіонських перснів, три з яких підбирає з землі один з персонажів зі словами: "Вони все одно належать Шаку".

Варто відзначити, що епізод видалений з сайту каналу Comedy Central в знак поваги до родини Браянт.

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