 Джокович не зміг стримати сліз згадавши про Браянта в інтерв'ю після матчу на Australian Open. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Джокович не зміг стримати сліз, згадавши в інтерв'ю про Браянта

Сьогодні 22:01 Valeriy Ruchka 646 0
Джокович не зміг стримати сліз, згадавши в інтерв'ю про Браянта

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Новак Джокович після перемоги у чвертьфінальному матчі Australian Open над Мілошем Раоничем висловився про смерть легендарного баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта.

Під час своєї промови, присвяченій Кобі, Джокович не зміг стримати сліз.

Також спортсмен зробив на кофті нашивки з ініціалами Брайанта і вийшов в ній на розминку перед матчем.

"Це була абсолютна несподіванка. Він був одним з найбільших спортсменів в історії, він мене надихав і багатьох інших людей по всьому світу. Я був знайомий з ним, ми багато спілкувалися протягом 10 років. Коли мені потрібна була порада або підтримка, він завжди готовий був допомогти, він був моїм ментором. Він був моїм другом. Це справжнісінька трагедія, яка розбиває мені серце. У це неможливо повірити", - сказав Джокович.

Перед тим, як покинути центральний корт імені Рода Лейвера, Джокович залишив на камері напис на згадку про Браянта і його загиблої доньки Джанні.

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