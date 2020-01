Друга ракетка світу Новак Джокович після перемоги у чвертьфінальному матчі Australian Open над Мілошем Раоничем висловився про смерть легендарного баскетболіста Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянта.

Під час своєї промови, присвяченій Кобі, Джокович не зміг стримати сліз.

Також спортсмен зробив на кофті нашивки з ініціалами Брайанта і вийшов в ній на розминку перед матчем.

"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw