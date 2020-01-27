Джерело - Чемпіон.
Легенда НБА і Лос-Анджелес Лейкерс Кобі Браянт загинув у результаті авіакатастрофи.
Перед самою катастрофою Кобі у своєму Instagram привітав Леброна Джеймса, який обійшов його в списку бомбардирів НБА.
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"Продовжуй просувати гру і прокладати шлях у майбутнє", — написав Браянт.
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On to #2 @kingjames! Keep growing the game and charting the path for the next. 💪🏾
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