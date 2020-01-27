 Мамба пішов...Спортивний світ прощається з Кобі Браянтом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Мамба пішов...Спортивний світ прощається з Кобі Браянтом
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Мамба пішов...Спортивний світ прощається з Кобі Браянтом

Сьогодні 12:33 717 0
Мамба пішов...Спортивний світ прощається з Кобі Браянтом

Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув на 42-у році життя.

Кобі потрапив у авіакатастрофу. Гелікоптер розбився в місті Калабасас. Всі 9 осіб, які були на борту загинули.

У гелікоптері перебували легенда Лейкерс Кобі Браянт, його 13-річна донька Джанна. Також її напарниця по команді Алісса і її батьки - мати Кері і батько Джон Альтобеллі. Шостою жертвою стала асистентка тренера баскетбольної команди коледжу Оранж-Коста. Загиблі летіли на гру команди, за яку грали Джанна і Алісса.

Ця новина сколихнула увесь спортивний світ. Тому спортсмени, клуби та журналісти на своїх сторінка в соціальних мережах висловили співчуття з приводу загибелі видатного баскетболіста.

Еліна Світоліна

 
 
 
 
 
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Brutal ... Heartbreaking... My biggest inspiration 😭 LEGEND. Mamba FOREVER ❤️ 🕊🕊

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Ліонель Мессі

 
 
 
 
 
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No tengo palabras... Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos.

A post shared by Leo Messi (@leomessi) on

Новак Джокович

Стеф Каррі

 
 
 
 
 
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A lot of questions right now. Our faith is being tested...but all I can say is thank you 🙏🏽. May you and Gianna rest easy!

A post shared by Wardell Curry (@stephencurry30) on

Наомі Осака

 
 
 
 
 
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-from Naomi. always with love.

A post shared by 大坂なおみ (@naomiosaka) on

Андрій Шевченко

 
 
 
 
 
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R.I.P. 🙏🏻💔 @kobebryant

A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on

Кріштіану Роналду

Поль Погба

 
 
 
 
 
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Heroes come and go Legends are for ever ❤ R.i.P. Kobe and his daughter Gianna and all the victims my prayers to the families #blackmambaforever

A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on

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Беленюк

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