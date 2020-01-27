Мамба пішов...Спортивний світ прощається з Кобі Браянтом

Джерело - Чемпіон.
Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув на 42-у році життя.
Кобі потрапив у авіакатастрофу. Гелікоптер розбився в місті Калабасас. Всі 9 осіб, які були на борту загинули.
У гелікоптері перебували легенда Лейкерс Кобі Браянт, його 13-річна донька Джанна. Також її напарниця по команді Алісса і її батьки - мати Кері і батько Джон Альтобеллі. Шостою жертвою стала асистентка тренера баскетбольної команди коледжу Оранж-Коста. Загиблі летіли на гру команди, за яку грали Джанна і Алісса.
Ця новина сколихнула увесь спортивний світ. Тому спортсмени, клуби та журналісти на своїх сторінка в соціальних мережах висловили співчуття з приводу загибелі видатного баскетболіста.
Еліна Світоліна
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Brutal ... Heartbreaking... My biggest inspiration 😭 LEGEND. Mamba FOREVER ❤️ 🕊🕊
Ліонель Мессі
Новак Джокович
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My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. May God bless you and your Gianna. Thank you for being there for me and inspiring the entire world. Thank you for showing all of us athletes how to compete and respect sport. Thank you for the greatest legacy you leave behind with us. I’ll never forget your smile spreading positive energy everywhere you went. You and your daughter will live forever ♾ in our hearts ❤️. RIP amico mio. Ti voglio bene.
Стеф Каррі
Наомі Осака
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Андрій Шевченко
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Кріштіану Роналду
Поль Погба
Жан
Беленюк