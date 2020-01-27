Мамба пішов...Спортивний світ прощається з Кобі Браянтом

Джерело - Чемпіон.

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув на 42-у році життя.

Кобі потрапив у авіакатастрофу. Гелікоптер розбився в місті Калабасас. Всі 9 осіб, які були на борту загинули.

У гелікоптері перебували легенда Лейкерс Кобі Браянт, його 13-річна донька Джанна. Також її напарниця по команді Алісса і її батьки - мати Кері і батько Джон Альтобеллі. Шостою жертвою стала асистентка тренера баскетбольної команди коледжу Оранж-Коста. Загиблі летіли на гру команди, за яку грали Джанна і Алісса.

Ця новина сколихнула увесь спортивний світ. Тому спортсмени, клуби та журналісти на своїх сторінка в соціальних мережах висловили співчуття з приводу загибелі видатного баскетболіста.

Еліна Світоліна

Ліонель Мессі

Новак Джокович

Стеф Каррі

Наомі Осака

View this post on Instagram -from Naomi. always with love. A post shared by 大坂なおみ (@naomiosaka) on Jan 26, 2020 at 9:41pm PST

Андрій Шевченко

View this post on Instagram R.I.P. 🙏🏻💔 @kobebryant A post shared by Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) on Jan 26, 2020 at 12:25pm PST

Кріштіану Роналду

Поль Погба

Жан

Беленюк