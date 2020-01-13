 Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга | Блоги | Champion.com.ua
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Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга

Сьогодні 10:45 Андрій Твердохліб 1388 0
Одна з найкрасивіших спортсменок світу йде до омріяного олімпійського золота. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга

Джерело - Чемпіон.

Напередодні одеситка Анжеліка Терлюга виграла черговий турнір з карате (куміте) - Karate1 Serie A у ваговій категорії до 55 кг.

З 2018 року Терлюга очолює рейтинг найкращих каратисток світу в категорії до 55 кілограмів за всі часи. Але головною метою усього життя для Анжеліки є перемога на Олімпійських іграх в Токіо-2020.

"Цей рік буде для мене яскравим, найважливішим, цікавим і важким. Я, чесно кажучи, дуже рада, що він нарешті-то настав. Останні 2 роки я жила і марила однією мрією і ось у цьому році все нарешті стане ясним, і мені від цього, і легко, і сумно водночас. Ми стільки сил, часу і емоцій поклали на цей шлях, що навіть не віриться, що це колись може закінчиться.

Я зроблю все, щоб вас не підвести", - написала Анжеліка в своєму новорічному попості в Facebook.

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