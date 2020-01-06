Скажіть їм хтось правду! Росіяни святкують перемогу на чемпіонаті світу з хокею

Замість прямої трансляції показали повтор фіналу 2011 року.

Російський телеканал Матч ТВ показував фінал молодіжного чемпіонату світу з хокею Канада - Росія (5:3), який відбувся в 2011 році.

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Водночас Перший канал показував пряму трансляцію фінального матчу-2020 року, в якому Росія програла канадцям з рахунком 3:4, виграючи 3:1. Багато хто почав жартувати, що Росія все більше перетворюється в Північну Корею, де показують тільки перемоги своєї збірної.

Російський футболіст Дмитро Тарасов привітав збірну в сторіс з перемогою.

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