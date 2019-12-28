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Різдвяна гонка. Український слід. ВІДЕО

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Різдвяна гонка. Український слід. ВІДЕО
Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля

Джерело - Чемпіон.

Кінець біатлонного року вже за доброю традицією, яка бере свій початок з 2002 року, вінчає World Team Challenge, або як прийнято називати у нас - Різдвяна гонка.

Цей комерційний старт, який проходить в Гельзенкірхені на домашній Арені футбольного клубу Шальке, неймовірно популярний серед біатлонних вболівальників та й серед топ-біатлоністів.

  Дивіться: Різдвяна гонка-2019: онлайн трансляція. LIVE

Ще б пак, окрім величезного спортивного інтересу, організатори завжди дуже щедрі на грошові винагороди та цінні призи.

А формат самої гонки дуже динамічний та захоплюючий.

Оскільки природного снігу в Рурі зазвичай недостатньо, траси довжиною близько 1200 метрів навколо стадіону посипані штучним снігом. Близько 3000 кубічних метрів снігу для змагань надає гірськолижний комплекс Нойс.

Стріляють спортсмени всередині стадіону, де встановлений спеціальний рухомий тир. 27 березня 2011 під час Різдвяних перегонів було вперше використано лезерну систему знімкування.

Різдвяні перегони не є частиною Кубка світу з біатлону.

Змагання проводяться у форматі парного заїзду: один спортсмен представник чоловічої статі, другий — жіночої.

Різдвяні перегони як правило відбуваються за офіційними правилами які використовуються під час офіційних змагань з біатлону. Від більшості змагань ці відрізняються порівняно короткою трасою: всього 1,2 кілометри завдовжки. Штраф не перевищує 100 метрів.

Змагання в цілому складається з десяти раундів. У період з 2002 по 2005 роки змагання проводились в двадцять раундів.

Свого часу, під час Різдвяної гонки, відбулося і кілька знакових подій для світового біатлону. Саме на Фельтінс-Арені прощалися з вболівальниками, закінчуючи свою кар'єру, легендарні Мікі Грайс та Магдалена Нойнер.

Вперше учасників з України на Різдвяну гонку було запрошено в 2005 році. Тоді Олена Петрова та Андрій Дериземля посіли 7-ме місце.

Постійними ж учасниками різдвяного шоу українці стали в 2008 році. Того ж року наш тандем Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля здобули яскраву перемогу, взявшись за руки, вони фінішували разом.

Наступну перемогу українським вболівальникам довелося чекати 6 років.Українському дуету вдалося випередити неміцько-австрійську пару у складі Мартіни Бек - Крістофа Зумана і російську пару Єкатеріну Юрьєву та Дмітрія Ярошенка.

В 2014 році Валентина Семеренко та Сергій Семенов у напруженій боротьбі здобули яскраву перемогу.

Валі Семеренко та Сергій Семенов

Другими на фініш прийшли німці Франциска Хільдебран і Ерік Лессер, а третю сходинку посіли росіяни Яна Романова та Євгєній Гаранічєв.

Відеоогляд за 2008 рік:

Яскрава перемоги Валя та Сергія в 2014 році:

Нагадаємо, що в 2017 році Україну представить Юлія Джима, партнером якої буде німець Міхаель Реш.

Хоча попередньо, киянка мала бігти зі словенцем Яковом Факом.

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