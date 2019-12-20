Ти майже як я - Матерацці потролив Роналду

Джерело - Чемпіон.

У матчі сімнадцятого туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув важку перемогу над Сампдорією (2:1).

Перемогу "бьянконері" приніс неймовірний гол Кріштіану Роналду, який вистрибнув на 71 сантиметр і вколотив м'яч в сітку воріт. Цей удар вже став культовим і розійшовся на меми.

Однак на хвилі захоплення вирішив висловитися і екс-футболіст Інтера Марко Матерацці. Італієць в своєму Instagram похвалив гравця, написавши "Браво Air CR7", натякаючи на схожість його удару зі стрибком баскетболіста Майкла Джордана, якого називають нерідко як "Air Jordan".

Після цього Марко не втрати можливості нагадати, що він свого часу стрибав ще вище. Якщо голова Роналду перебувала на 256 см над землею, то Матерацці - на 270.

"Ти майже як я", - додав Матерацці. На завершення італієць просто привітав португальця з голом.

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