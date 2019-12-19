Джерело - Чемпіон.

Роналду забив переможний гол за Ювентус у ворота Сампдорії в рамках 17 туру Серії А та повернув Ювентус на вершину італійського чемпіонату. Зробив він це дуже красиво – вистрибнув "у космос" і замкнув подачу Алекса Сандро.

У мережі заміряли дивовижні цифри стрибка. Голова Кріштіану в момент удару була на висоті 2,56 метра, португалець піднявся на 71 сантиметр над газоном, а в повітрі він провисів півтори секунди. Неймовірні показники.

Cristiano Ronaldo ist soeben geflogen! 😳 pic.twitter.com/YkErgIHvey — Socrates Magazin (@SocratesMagazin) 18 December 2019

Огляд матчу

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