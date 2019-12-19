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Боєць ММА виграв бій жодного разу не вдаривши суперника

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Боєць ММА виграв бій жодного разу не вдаривши суперника

Аргентинський боєць ММА Франсіско Барріо переміг боснійця Аді Дураковича, не завдавши жодного удару. Цей бій відбувся на турнірі Fight Nation Championship в Хорватії.

Два бійця зійшлися в октагоні, але вже через кілька миттєвостей Дуракович перестав захищатися, підійшов до рефері і заявив, що здається. Суддя зупинив поєдинок на дев'ятій секунді.

Згодом Дуракович пояснив, що сталося. "Я відчув сильний біль в грудях, в очах помутніло. Сказав рефері, що зі мною щось не так, і це останнє, що я пам'ятаю. Отямився в машині швидкої допомоги і знову знепритомнів. Потім отямився вже в лікарні", - написав боснієць в "сторіз" свого Instagram. Перемога в поєдинку була присуджена Барріо.

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