Аргентинський боєць ММА Франсіско Барріо переміг боснійця Аді Дураковича, не завдавши жодного удару. Цей бій відбувся на турнірі Fight Nation Championship в Хорватії.

Два бійця зійшлися в октагоні, але вже через кілька миттєвостей Дуракович перестав захищатися, підійшов до рефері і заявив, що здається. Суддя зупинив поєдинок на дев'ятій секунді.

Згодом Дуракович пояснив, що сталося. "Я відчув сильний біль в грудях, в очах помутніло. Сказав рефері, що зі мною щось не так, і це останнє, що я пам'ятаю. Отямився в машині швидкої допомоги і знову знепритомнів. Потім отямився вже в лікарні", - написав боснієць в "сторіз" свого Instagram. Перемога в поєдинку була присуджена Барріо.

Victoria del argentino Francisco Barrio ante Adi Durakovic en Croacia. Rarisimo lo que paso. Veanlo ustedes mismo pic.twitter.com/0uthIgQ47e — Barrele la pierna (@Barrelelapierna) 14 December 2019

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua