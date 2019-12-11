Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт

Джерело - Чемпіон.

Відомий російський коментатор Олексій Андронов з іронією сприйняв виліт Зеніта з єврокубків.

У своєму телеграм-каналі журналіст висміяв пітерців.

"Ой, що таке? А як же "ніхто не може обіграти Зеніт в Європі"? Добре вам пограти в чемпіонаті Росії. Уже виграному...", - написав Андронов.

Нагадаємо, напередодні Зеніт зганьбився у грі з Бенфікою та посів 4 місце в групі G.

А сьогодні, 11 грудня, Шахтар зіграє вирішальний матч групової стадії ЛЧ проти Аталанти. Зазначимо, що гірників влаштує навіть нічия.

Усі турнірні розклади в групі C - ТУТ.

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