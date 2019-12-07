Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 грудня, в рамках боксерського вечора, який організувала компанія Matchroom Boxing, відбудеться бій у надважкій вазі одразу за три пояси між мексиканцем Енді Руїсом і британцем Ентоні Джошуа.

У першому поєдинку цих боксерів, який відбувся 2 червня, 2019 року, мексиканець сенсаційно нокаутував британця і забрав у того чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

За кілька годин до мегафайту, саме час згадати перший бій.

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