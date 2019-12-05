ТОП-5 боїв Енді Руїса

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс-молодший проведе реванш проти зіркового британця Ентоні Джошуа і спробує підтвердити свій чемпіонський статус.
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"Руйнівник" став відомий широкому загалу відносно недавно, після своєї несподіваної перемоги над Джошуа влітку 2019 року. До слова, мексиканець і не повинен був боксувати з ЕйДжеєм, однак провалений допінг-тест Джаррелла Міллера подарував Руїсу цю можливість, якою він успішно скористався.
Сергій Ляхович - Енді Руїс
Меттью Грір - Енді Руїс
Девін Варгас - Енді Руїс
Джо Генкс - Енді Руїс
Ентоні Джошуа - Енді Руїс
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