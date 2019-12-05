ТОП-5 боїв Енді Руїса

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Енді Руїс-молодший проведе реванш проти зіркового британця Ентоні Джошуа і спробує підтвердити свій чемпіонський статус.

Актуально: Джошуа - Руїс: онлайн-трансляція чемпіонського бою за версіями WBA, WBO, IBF

"Руйнівник" став відомий широкому загалу відносно недавно, після своєї несподіваної перемоги над Джошуа влітку 2019 року. До слова, мексиканець і не повинен був боксувати з ЕйДжеєм, однак провалений допінг-тест Джаррелла Міллера подарував Руїсу цю можливість, якою він успішно скористався.

Сергій Ляхович - Енді Руїс

Меттью Грір - Енді Руїс

Девін Варгас - Енді Руїс

Джо Генкс - Енді Руїс

Ентоні Джошуа - Енді Руїс

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua