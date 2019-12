Лондонський Тоттенгем в рамках Ліги чемпіонів здобув непросту перемогу над Олімпіакосом з рахунком 4:2.

Цікаво, що по ходу матчу англійці поступалися супернику в два м'ячі, але "шпори" зуміли створити камбек. Більш того, в моменті, коли Гаррі Кейн зрівнював рахунок, "шпорами" навіть знадобилася допомога від співробітників стадіону, а саме - болбоя. Після того, як м'яч вийшов в аут, хлопчик дуже швидко повернув його в гру, після чого Лукас Моура віддав на Гаррі Кейна, який зрівняв рахунок.

Раніше головний тренер команди Жозе Моурінью похвалив хлопчика на прес-конференції, але представники лондонської команди вирішили покликати хлопчика Каллума Гайнса на обід. Прес-служба клубу випустила ролик про те, як 15-річний юнак пообідав зі своїми улюбленими гравцями.

"It was so surreal to be with all my idols, my heroes!"



