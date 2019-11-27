Статуя Златана Ібрагімовича в Мальме піддалася знущанням після покупки шведом акцій Гаммарбю.
Монумент Златана Ібрагімовича тепер прикрашений сидінням від унітаза і сміттєвим пакетом.
Представник фан-руху Мальме прокоментував ситуацію, що склалася.
"Ця статуя більше не матиме значення, враховуючи, де вона стоїть і, що він робить зараз. Ібрагімович намагається зробити кращим клуб, що змагається з тим, хто зробив його таким, яким він є. Він виступає проти Мальме як міста.
Ніхто тут не бігає в футболці Лос-Анджелес Гелаксі або Ібрагімовича, тут у всіх на спині прізвище Розенберга. Думаю, що Златан переоцінює своє значення для нас ", - наводить слова Bold.
Fans Malmö bekladden standbeeld van Zlatan Ibrahimovic na nieuws over rol als mede-eigenaar bij Hammarby https://t.co/xZUq93mty6 pic.twitter.com/TXjXiUMSCD— AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) November 27, 2019
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