Статуя Златана Ібрагімовича в Мальме піддалася знущанням після покупки шведом акцій Гаммарбю.

Монумент Златана Ібрагімовича тепер прикрашений сидінням від унітаза і сміттєвим пакетом.

Представник фан-руху Мальме прокоментував ситуацію, що склалася.

"Ця статуя більше не матиме значення, враховуючи, де вона стоїть і, що він робить зараз. Ібрагімович намагається зробити кращим клуб, що змагається з тим, хто зробив його таким, яким він є. Він виступає проти Мальме як міста.

Ніхто тут не бігає в футболці Лос-Анджелес Гелаксі або Ібрагімовича, тут у всіх на спині прізвище Розенберга. Думаю, що Златан переоцінює своє значення для нас ", - наводить слова Bold.