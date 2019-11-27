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У Мальме познущалися зі статуї Ібрагімовича

Сьогодні 23:12 Valeriy Ruchka 254 0
У Мальме познущалися зі статуї Ібрагімовича

Статуя Златана Ібрагімовича в Мальме піддалася знущанням після покупки шведом акцій Гаммарбю.

Монумент Златана Ібрагімовича тепер прикрашений сидінням від унітаза і сміттєвим пакетом.

Представник фан-руху Мальме прокоментував ситуацію, що склалася.

"Ця статуя більше не матиме значення, враховуючи, де вона стоїть і, що він робить зараз. Ібрагімович намагається зробити кращим клуб, що змагається з тим, хто зробив його таким, яким він є. Він виступає проти Мальме як міста.

Ніхто тут не бігає в футболці Лос-Анджелес Гелаксі або Ібрагімовича, тут у всіх на спині прізвище Розенберга. Думаю, що Златан переоцінює своє значення для нас ", - наводить слова Bold.

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