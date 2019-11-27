Джерело - Чемпіон.

Ювентус у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів переграв мадридський Атлетіко.

Нападник туринців Пауло Дибала зважився виконати штрафний з незручної позиції і гострого кута, однак м'яч залетів у ворота, подарувавши вболівальникам черговий шедевр.

This angle of Paulo Dybala's unreal free-kick against Jan Oblak is insane.



Just can't stop watching this. Beautiful! 💥



pic.twitter.com/mmIPrGyqQo — Goal HQ (@goalhq_) November 26, 2019

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