Ювентус у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів переграв мадридський Атлетіко.

Нападник туринців Пауло Дибала зважився виконати штрафний з незручної позиції і гострого кута, однак м'яч залетів у ворота, подарувавши вболівальникам черговий шедевр.

This angle of Paulo Dybala's unreal free-kick against Jan Oblak is insane.



Just can't stop watching this. Beautiful! 💥



