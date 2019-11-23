Джерело - Чемпіон.

30 листопада - 1 грудня, м. Маріуполь, спортивний центр Маріупольського національного університету, пр-т Металургів, буд.52

З 30 листопада по 1 грудня у Маріуполі відбудеться рейтинговий турнір з настільного тенісу, захід організовано організацією “М.Спорт” за підтримки Федерації Настільного Тенісу України. Основна мета заходу - популяризація тенісу настільного в Україні як олімпійського виду спорту. У змаганнях матимуть можливість брати участь спортсмени наступних категорій:

- 2009 р.н і молодші (юнаки та дівчата)

- 2007 р.н і молодші (юнаки та дівчата)

- Ветерани 45+ (чоловіки)

- Ветерани 45+ (жінки)

- VIP та всі бажаючі (чоловіки)

- VIP та всі бажаючі (жінки)

Початок змагань 30 листопада о 10:00. Того ж дня відбудуться: попередні ігри спортсменів 2009 та 2007 р.н., відкриття турніру та майстер клас VIP-спортсменів, попередні та фінальні ігри категорії ветерани 45+ та нагородження переможців у цій категорії. Першого грудня відбудуться фінальні ігри категорії 2007 та 2009 р.н, попередні та фінальні ігри категорії VIP та нагородження спортсменів всіх вищеназваних категорій. Всі переможці будуть нагороджені грамотами, медалями та цінними призами.

Довідка

М.Спорт - міська соцiальна організація, головною метою якої є впровадження масового спорту як невідʼємної частини побуту мешканців Маріуполя, підвищення відсотку населення, що регулярно займається любительским спортом, за допомогою створення мережі безкоштовних спортивних клубів та проведення змагань з різних видів спорту для їх популярізації.

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