Джерело - Чемпіон.

Збірна України під керіництвом Андрія Шевченка провела історичний відбірковий турнір цикл до чемпіонату Європи 2020 року. Синьо жовті зіграли у групі B 8 матчів, здобули 6 перемог і два матчі зіграли внічию. Українські футболісти забили 17 голів, пропустивши лише 4. Розпочав гольову епопею збірної Віктор Циганков у виїзній грі проти Люксембургу, а закінчив Артем Бєсєдін у Белграді.

Але про все по-порядку.

Люксембург - Україна 1:2

40' Циганков

90'+3 автогол Родрігес

Україна - Сербія 5:0

26' Циганков

28' Циганков

46' Коноплянка

59' Яремчук

75' Коноплянка

Україна - Люксембург 1:0

6' Яремчук

Литва - Україна 0:3

7' Зінченко

27' Марлос

60' Маліновський

Україна - Литва 2:0

29' Маліновський

58' Маліновський

Україна - Португалія 2:1

6' Яремчук

27' Ярмоленко

Сербія - Україна 2:2

32' Яремчук

90'+3 Бєсєдін

Відеоогляди усіх матчів збірної України у відборковому турнірі чемпіонату Європи-2020 за посиланням.

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