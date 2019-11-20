Джерело - Чемпіон.
Збірна України під керіництвом Андрія Шевченка провела історичний відбірковий турнір цикл до чемпіонату Європи 2020 року. Синьо жовті зіграли у групі B 8 матчів, здобули 6 перемог і два матчі зіграли внічию. Українські футболісти забили 17 голів, пропустивши лише 4. Розпочав гольову епопею збірної Віктор Циганков у виїзній грі проти Люксембургу, а закінчив Артем Бєсєдін у Белграді.
Але про все по-порядку.
Люксембург - Україна 1:2
40' Циганков
90'+3 автогол Родрігес
Україна - Сербія 5:0
26' Циганков
28' Циганков
46' Коноплянка
59' Яремчук
75' Коноплянка
Україна - Люксембург 1:0
6' Яремчук
Литва - Україна 0:3
7' Зінченко
27' Марлос
60' Маліновський
Україна - Литва 2:0
29' Маліновський
58' Маліновський
Україна - Португалія 2:1
6' Яремчук
27' Ярмоленко
Сербія - Україна 2:2
32' Яремчук
90'+3 Бєсєдін
Відеоогляди усіх матчів збірної України у відборковому турнірі чемпіонату Європи-2020 за посиланням.
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