Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України завтра, 17 листопада, зіграє останній матч кваліфікаційного раунду Євро 2020 проти збірної Сербії.

Підопічні Шевченка, як відомо, не програли жодної гри у відборі, зігравши лише раз внічию зі збірою Португалії на прлі суперника.

Крім українців без поразок ідуть ще 4 збірні: Італія, Данія, Іспанія, Бельгія.

Тож як бачимо, кваліфікаційний турнір 2019 року для збірної України справді історичний.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua