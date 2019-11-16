Збірна України серед 5 національних команд, які не зазнали жодної поразки в кваліфікації Євро 2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна України завтра, 17 листопада, зіграє останній матч кваліфікаційного раунду Євро 2020 проти збірної Сербії.
Підопічні Шевченка, як відомо, не програли жодної гри у відборі, зігравши лише раз внічию зі збірою Португалії на прлі суперника.
Крім українців без поразок ідуть ще 4 збірні: Італія, Данія, Іспанія, Бельгія.
Тож як бачимо, кваліфікаційний турнір 2019 року для збірної України справді історичний.
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- Сербія - Україна: онлайн-трансляція кваліфікації Євро 2020. LIVE
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