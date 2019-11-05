Я хвилююсь за Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Щоб зрозуміти про що мова, вам потрібно перечитати мій попередній текст - і подивитися відео від Footballhub, зняте біля лави запасних київського Динамо під час матчу на Кубок проти Шахтаря.

Так от у чому справа. Я розумію, що зачепив деяких фанатів біло-синіх своєю критикою, але то не стільки була критика, скільки простий аналіз того, що відбувалося на відео. А відео дуже яскраво демонструє, що в Динамо зараз дуже великі проблеми, що гравці відверто виступають проти тренера, що нема порядку, нема плану на гру, нема плану на випадок видалення когось з гравців, нема плану на випадок, якщо випускати гравця не на його звичну позицію, вихід гравців на незвичні позиції не запланований і непрорахований, тобто сам факт такої заміни - це агонія, латання дірок на місці. Тренерський штаб діє виключно інстинктивно, не за планом, с замінами не встигає або просто жахається їх робити і тд. Про все це деяким вболівальникам дуже тяжко було читати, і впевнений, що дивитися це відео було ще складніше.

Але цей текст про Шахтар і про те, що я хвилююся за Шахтар. Знаєте чому? Бо при тому безладі, що зараз є в Динамо, кияни все одно переграють Шахтар. Шахтар, в якого в цьому плані нібито все супер-бупер. Тобто всі процеси організовані, вибудовані, клуб працює як єдиний, цілісний організм, все робиться за планом, все прораховано до дрібниць, кожен знає своє місце, все нібито ідеально. А виграє Динамо.

І знаєте, що це означає? Це показник кризи. В Шахтарі криза. Ідеально вибудовані процеси не допомагають. Ідеальний маркетинг - це лише завіса, яка прикриває цю кризу. Ви ж теж помітили, що гра Шахтаря вже не є такою видовищною, як була за часів Луческу? Слабкий чемпіонат? Але ж коли Динамо перегравало Барселону 7:0, в нас взагалі чемпіонату не було.

Дмитро Копій

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