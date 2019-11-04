Сюжет Footbalhub викрив величезні проблеми лави запасних Динамо Київ

Подивився сюжет FootballHub із зони біля лави запасних Динамо. Впевнений, що це останній подібний сюжет - в майбутньому журналістів так близько не підпустять. Сюжет показав, що в Динамо Михайличенка все дуже погано. Давайте по пунктах:

- у гравців нема поваги до тренера

- в тренера та тренерського штабу нема авторитету серед гравців через ті рішення, які приймає тренерський штаб

- Гармаш в тренерів - "Этот самый, (пауза), Гармаш" (цитата)

- в тренерського штабу є план на гру, але кожна заміна може його зламати. Саме тому заміни і не робляться. Із сюжету видно, що заміна Вербича на де Пену ламає цей самий план, бо вона не прорахована, нема вказівок гравцям, що робити в такій ситуації. Кенджора прибігає до тренерів, щоб запитати, що робити де Пені, бо де Пена не знає, що йому робити. Тобто 1 заміна виключає з гри двох динамівців, а 3 заміни виключають більше половини команди - 6 гравців. В такій ситуації і я б заміни не робив.

- жодних записів тренери не роблять. Жодних записів в тренерів нема із собою. Все в голові, все правиться на гарячому. "Перекривай ближню замість Бєсєдіна", - кричить Євтушенко Кенджорі. Тобто цей момент не обговорено перед грою. Цікаво скільки ще подібних моментів не обговорено перед грою?

- заміни потрібні, бо про це згадують навіть самі футболісти на полі (хоча й не тільки на полі, судячи по реакції Жерсона), які розуміють, що потрібні свіжі сили. Михайличенко ж на одній з прес-конференцій нещодавно сказав, що увійти в гру гравцям буде дуже складно. Насправді ж, це не так, гравці в Динамо непоганого рівня, профі, для жодного з них увійти в гру не є проблемою, бо на лаві нема новачків. Просто як ми вже пам'ятаємо формулу: 1 заміна виключає з гри двох динамівців, 2 заміни - чотирьох, а 3 заміни - більше половини команди, тобто 6 гравців.

- Жерсону в команді жопа. Це дуже показовий приклад. Спочатку гравця ставлять не на його позицію, потім випускають лише з лави, а після таких бурхливих емоцій в бік Михайличенка та пластикової лави запасних, про Жерсона можна взагалі забути, грати він, скоріше за все, вже не буде.

- Сидорчук каже, що треба було зробити заміну, що потягнути час. Михайличенко у відповідь: "Мы пытались". Занавес.

- І ще один цікавий момент. Бєня - це вас не Коломойський! Це Вербич!

Автор: шеф-редактор Champion.com.ua Дмитро Копій.

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