Фантастичні емоції Ярмоленка і Зінченка після матчу з Португалією

Збірна України у вирішальному матчі кваліфікації на Євро-2020 переграла Португалію (2:1) і вийшла у фінальну стадію турніру з першого місця у своїй групі.

Після фінального свистка в чаші НСК Олімпійський вирували емоції. Ви просто подивіться на реакції Андрія Ярмоленка і Олександра Зінченка

Ukraine beat Portugal 2-1 to qualify for #Euro2020 🇺🇦



