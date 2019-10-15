Фантастичні емоції Ярмоленка і Зінченка після матчу з Португалією

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у вирішальному матчі кваліфікації на Євро-2020 переграла Португалію (2:1) і вийшла у фінальну стадію турніру з першого місця у своїй групі.

Після фінального свистка в чаші НСК Олімпійський вирували емоції. Ви просто подивіться на реакції Андрія Ярмоленка і Олександра Зінченка

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