Джерело - Чемпіон.

Другий день збору національна команда розпочала індивідуальними заняттями у тренажерному залі, а завершила відкритим тренуванням на стадіоні Металіст.

Підтримати синьо-жовтих прийшло понад шість тисяч уболівальників. Українська асоціація футболу підготувала подарунки для фанів — фактично кожен другий отримав міні-постер національної команди. Гравці ж подарували своїм відданим уболівальникам із п'ять десятків м’ячів, вибиваючи їх на трибуни й до початку тренування, і після його завершення.

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