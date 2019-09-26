Джерело - Чемпіон.

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський перед матчем чемпіонату проти БАТЕ (1:1) заспівав гімн Білорусі.

Футболіст має громадянство України, однак народився він саме столиці Білорусі - Мінську.

"Спасибі всім, хто вболіває за Брест! Хай живе Білорусь!" - написав Мілевський в Instagram під відео.

View this post on Instagram Spasibo vsem,kto boleet za Brest!!!🤘💪🤝🔥..,jive 🇧🇾 Belarus!!! @dynamobrest A post shared by timi1010 (@timi1010) on Sep 25, 2019 at 6:27pm PDT

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