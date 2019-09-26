Джерело - Чемпіон.
Форвард брестського Динамо Артем Мілевський перед матчем чемпіонату проти БАТЕ (1:1) заспівав гімн Білорусі.
Футболіст має громадянство України, однак народився він саме столиці Білорусі - Мінську.
"Спасибі всім, хто вболіває за Брест! Хай живе Білорусь!" - написав Мілевський в Instagram під відео.
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Spasibo vsem,kto boleet za Brest!!!🤘💪🤝🔥..,jive 🇧🇾 Belarus!!! @dynamobrest
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