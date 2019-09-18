Голден Стейт представив новий комплект форми

Джерело - Чемпіон.

Голден Стейт Ворріорс представив оновлений комплект форми на сезон-2019/20.

На одній з нових майок Ворріорс зображено напис Сан-Франциско. Саме в це місто переїхала команда в міжсезоння з Окленда. Переїзд пояснюється запуском нової арени "воїнів" - Чейз Центр, раніше каліфорнійці виступали на Оракл Арена.

fresh threads. pic.twitter.com/6xup3TZdR8 — Golden State Warriors (@warriors) 17 September 2019

Також на майці зображені логотипи спонсорів команди - виробника спортивного одягу Nike і E-commerce-компанії Rakuten.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону баскетболісти Голден Стейт Ворріорс вперше за три роки не виграли трофей чемпіонів. У фіналі плей-оф НБА каліфорнійці поступилися Торонто Репторс.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua