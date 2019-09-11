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Україна - Нігерія 2:2. Огляд матчу
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Збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією
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Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Україна ледь уникнула поразки в матчі з Нігерією, але Михайло Співаковський і Сергій Болотніков вирішили приділити основну увагу не грі збірної в цілому. 

Таймінг випуску

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05:06 - Лунін видав класний матч, але П'ятова йому не замінити

06:36 - Соболь фактично провалив матч, Караваєв може втратити своє місце

09:19 - У Коваленка, Буяльського і Шепелєва нема шансів на основу

12:13 - Коноплянка і Ярмоленко не вразили, Циганков наступає їм на п'ятки

15:14 - Зінченко — найкращий гравець матчу

17:08 - Арбітр допустив три результативні помилки

18:43 - Неоднозначний банер ультрас Дніпра

20:42 - Чому у Шевченка виходить

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