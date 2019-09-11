Нові обличчя збірної, секрет Шевченка і махінації Суркісів - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Україна ледь уникнула поразки в матчі з Нігерією, але Михайло Співаковський і Сергій Болотніков вирішили приділити основну увагу не грі збірної в цілому.

Таймінг випуску

01:55 - Без Степаненка захист збірної — це прохідний двір

05:06 - Лунін видав класний матч, але П'ятова йому не замінити

06:36 - Соболь фактично провалив матч, Караваєв може втратити своє місце

09:19 - У Коваленка, Буяльського і Шепелєва нема шансів на основу

12:13 - Коноплянка і Ярмоленко не вразили, Циганков наступає їм на п'ятки

15:14 - Зінченко — найкращий гравець матчу

17:08 - Арбітр допустив три результативні помилки

18:43 - Неоднозначний банер ультрас Дніпра

20:42 - Чому у Шевченка виходить

23:34 - Скандальне розслідування про Суркісів — що треба знати і розуміти

28:36 - Топ-5 українських гравців, які не розкрили свій потенціал

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