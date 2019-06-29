Коммі - Бельтран: відео нокаута

Бій закінчився у 8 раунді

Чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Річард Коммі переміг мексиканця Раймундо Бельтрана.

Бій відбувався за повної переваги ганського боксера - Бельтран кілька разів побував в нокдауні. А в 8-му раунді черговий нокдаун став фінальним і забезпечив перемогу Коммі.

Завдяки перемозі Комммі захистив свій титул і наблизився до поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

Джерело - Чемпіон.

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