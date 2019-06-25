Суарес вимагав пенальті за гру рукою від воротаря

Збірна Уругваю вийшла до чвертьфіналу Копа Америка, перегравши збірну Чилі.

Кумедний епізод стався після виходу Суареса віч-на-віч з голкіпером. Голкіпер чилійців відбив м'яч, але Суарес почав жестикулювати до арбітра, мовляв, воротар зіграв рукою у своєму майданчику.

Звісно, перформанс форварда залишився поза увагою арбітра.

Suárez pidiendo mano del portero 😂😂 pic.twitter.com/M1FxraYs8T — FútbolPR - Fútbol de Puerto Rico (@FutbolPR_) 24 июня 2019 г.

Джерело - Чемпіон.

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