Схоже, лідер київського Динамо Віктор Циганков позбувся статусу "завидного холостяка", свою відпустку український футболіст проводить не один, а в компанії гарячої незнайомки на Мальдівах.
Півзахисник збірної України на своїй сторінці в Instagram опублікував кілька знімків з дівчиною, особу якої він вважав за краще приховати.
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Нагадаємо, Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка.
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Джерело - Чемпіон.
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