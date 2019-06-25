Схоже, лідер київського Динамо Віктор Циганков позбувся статусу "завидного холостяка", свою відпустку український футболіст проводить не один, а в компанії гарячої незнайомки на Мальдівах.

Півзахисник збірної України на своїй сторінці в Instagram опублікував кілька знімків з дівчиною, особу якої він вважав за краще приховати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💙 Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov) 22 Июн 2019 в 6:55 PDT

Нагадаємо, Циганков став найдорожчим українським футболістом, наздогнавши Зінченка і Ярмоленка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov) 23 Июн 2019 в 11:29 PDT

Джерело - Чемпіон.

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