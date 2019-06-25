Проїхавшись по нічному Києву і висунувшись з люка автомобіля, одіозна дружина українського півзахисника турецького Різеспора Миколи Морозюка - Ірина, задумалася про кар'єру депутата.

Відповідаючи на коментарі під свіжим знімком в Instagram, гаряча дівчина заявила, що піти в політику, зокрема, стати членом партії Слуга народу: "Дуже навіть хороша ідея".

Нагадаємо, Дружина Морозюка побила черговий рекорд відвертості в Instagram

Раніше Ірина влаштувала бійку на пляжі.

Джерело - Чемпіон.

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