Проїхавшись по нічному Києву і висунувшись з люка автомобіля, одіозна дружина українського півзахисника турецького Різеспора Миколи Морозюка - Ірина, задумалася про кар'єру депутата.
Відповідаючи на коментарі під свіжим знімком в Instagram, гаряча дівчина заявила, що піти в політику, зокрема, стати членом партії Слуга народу: "Дуже навіть хороша ідея".
Нагадаємо, Дружина Морозюка побила черговий рекорд відвертості в Instagram
Раніше Ірина влаштувала бійку на пляжі.
Джерело - Чемпіон.
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