Буквально на днях екс-захисник київського Динамо Микола Морозюк повернувся в столицю після завершення своїх виступів за турецький Різеспор. Однак, в Україні футболіст пробув недовго - в компанії своєї дружини Ірини і її подруги Анни, яка нещодавно оголосила про розставання зі своїм чоловіком Віталієм Мандзюком, він відправився у відпустку.

Цього разу дружина Морозюка вирішила не тільки дивувати дуже гарячими знімками в бікіні, а також і повеселити своїх підписників у Instagram. Ірина опублікувала фото, на якому б'є ногою свою подругу, звісно, обидві дівчини при цьому в купальниках.

"Всім привіт! Трохи з подругою посварилися", - підписала фото Ірина.

Нагадаємо, що дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці.

Джерело - Чемпіон.

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