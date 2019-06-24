Мій профіль
Сіренко достроково переміг росіянина Бахтова
Вчора 18:41 2136
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"
Сьогодні 15:24 131
Українські легкоатлети здобули ще одну золоту нагороду на Європейських іграх
Вчора 22:55 882
Україна тріумфувала у змішаній естафеті на Європейських іграх
Вчора 22:44 851
Сіренко - Бахтов: огляд бою
Вчора 20:30 1604
Футболісти грузинських клубів вийшли на матчі в антиросійських футболках
Вчора 15:55 1716
Футболіст збірної Люксембургу відмовився переходити в Динамо
Вчора 15:26 1699
Український стрілець здобув срібло на II Європейських іграх
Вчора 12:55 521
Зозуля має непомірні фінансові апетити - ЗМІ
Вчора 11:55 2149
Караваєв стане гравцем Динамо
Вчора 11:25 1843
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:55 Футбол Голкіпер залишив Динамо та буде виступати на Кіпрі 312
15:43 Інше Названо розміри призових за медалі Європейських ігор для українців 151
15:33 Легка атлетика Бондаренко більше не виступатиме на Європейських іграх у Мінську 306
15:24 Блог Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію" 131
15:21 Футбол Де Россі може залишитися в Італії 292
15:14 Блог Найфутбольніший з дитинства: Мессі святкує день народження 451
15:08 Футбол Сідклей повернеться до Динамо 383
14:53 Теніс У рейтингу ATP Стаховський втратив 16 позицій 256
14:39 Футбол Динамо оголосило про оренду Булеци в Дніпро-1 273
14:30 Теніс Стаховський здобув перемогу над Кінгом на Вімблдоні 296
14:20 Навколо спорту Дикие символы и линии выплат в онлайн слотах 94
14:10 Футбол Кулібалі не впевнений, що залишиться в Наполі 227
14:08 Блог Зінченко з коханою засвітилися в Голлівуді 660
14:03 Блог Емоції гравців Мальорки після неймовірного камбеку з Депортіво 361
13:54 Футбол Динамо підписало новий контракт з Булецою 447
13:37 Футбол Київ претендує на проведення чемпіонату світу з міні-футболу 375
13:14 Футбол Голкіпер Брайтона: Дякую Реалу, що Азар залишив АПЛ 378
13:10 Футбол Рейна може перейти до Ювентусу 327
12:46 Футбол Львів подовжив контракт з капітаном команди 365
12:21 Футбол Барселона зацікавилася півзахисником Динамо 1393
12:05 Футбол Єзерський: Збірна України має хороші шанси виграти свою групу 718
11:52 Футбол Шахтар відправився на перший збір до Німеччини 454
11:35 Футбол Динамо розпочало підготовку до наступного сезону 913
11:21 Футбол Шахтар зіграє з чемпіоном Кіпру на зборі в Австрії 392
11:06 Теніс Світоліна, Цуренко і Ястремська втратили позиції у рейтингу WTA 678

Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"

Сьогодні 15:24 Максим Буйдин 131 0
Два гравці Торпедо, які мають громадянство РФ, одягли футболки "Росія окупувала Грузію"

Відразу два футболісти Торпедо Кутаїсі, які вийшли на матч чемпіонату Грузії у футболках з політичним гаслом, є росіянами.

Зокрема, це Нодар Кавтарадзе, який народився в Москві, є громадянином Росії і вихованцем Локомотива. На фото він крайній праворуч у нижньому ряду.

Другий футболіст, який одягнув футболку, — Вахтанг Небієрідзе. 19-річний футболіст також є громадянином Росії. У цій грі він залишився в запасі.

Нагадаємо, що на матч з Сіоні (7:0) торпедівці одягли чорні футболки з написом "Ми грузини, а нашу країну окупувала Росія".

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

#Торпедо
Коментарі ()