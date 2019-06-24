Відразу два футболісти Торпедо Кутаїсі, які вийшли на матч чемпіонату Грузії у футболках з політичним гаслом, є росіянами.

Зокрема, це Нодар Кавтарадзе, який народився в Москві, є громадянином Росії і вихованцем Локомотива. На фото він крайній праворуч у нижньому ряду.

Другий футболіст, який одягнув футболку, — Вахтанг Небієрідзе. 19-річний футболіст також є громадянином Росії. У цій грі він залишився в запасі.

Нагадаємо, що на матч з Сіоні (7:0) торпедівці одягли чорні футболки з написом "Ми грузини, а нашу країну окупувала Росія".

Джерело - Чемпіон.

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