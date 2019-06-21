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Європейські ігри: календар змагань

Сьогодні 09:59 Valeriy Ruchka 520 0
Україну представлятимуть майже двісті спортсменів
Європейські ігри: календар змагань

З 21 по 30 червня в Мінську (Білорусь) відбудуться II Європейські ігри.

Понад 4000 атлетів з 50-ти країн Старого Світу розіграють 200 комплектів нагород в 15-ти видах спорт.

  Актуально: Європейські ігри: розклад трансляцій змагань

Календар змагань:

21 червня, п'ятниця

Церемонія відкриття.

Баскетбол 3х3, чоловіки, жінки. Груповий раунд.

Бокс, чоловіки. Попередні бої.

Стрільба з лука, чоловіки, жінки, змішані пари. Рейтинговий раунд.

22 червня, субота

Спортивна акробатика, жінки, змішані пари. Балансові вправи, динамічні вправи, фінали.

Баскетбол 3х3, чоловіки, жінки. Груповий раунд.

Бокс, чоловіки. Попередні бої.

Велошосе, жінки. Групова гонка.

Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство, фінал.

Дзюдо, чоловіки, жінки. Відбіркові поєдинки, фінали.

Настільний теніс, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, раунд 1, раунд 2.

Самбо, чоловіки, жінки. 1/4, 1/2 фіналу, фінал.

Стрільба з лука, чоловіки, жінки. Командні змагання, фінал.

Кульова стрільба, змішані команди. Кваліфікація, фінали.

Стендова стрільба, чоловіки, жінки. Траншейний стенд, кваліфікація.

 Також: На Європейських іграх Україну представлятимуть майже двісті спортсменів

23 червня, неділя

Спортивна акробатика, жінки, змішані пари. Комбіновані вправи, фінали.

Баскетбол 3х3, чоловіки, жінки. Груповий раунд.

Бокс, чоловіки, жінки. Попередні бої.

Велошосе, чоловіки. Групова гонка.

Художня гімнастика. Індивідуальні вправи, групові вправи, фінали.

Дзюдо, чоловіки, жінки. Відбіркові поєдинки, фінали.

Легка атлетика. Кваліфікація.

Настільний теніс, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, раунд 3. Змішаний парний розряд, раунд 1.

Самбо, чоловіки, жінки. 1/4, 1/2 фіналу, фінал.

Стрільба з лука, чоловіки, жінки. Змішані парні змагання, фінал.

Кульова стрільба, чоловіки, жінки. Кваліфікація, фінали.

Стендова стрільба, чоловіки, жінки. Траншейний стенд, фінали.

24 червня, неділя

Спортивна аеробіка, змішані пари, фінал.

Бадмінтон, чоловіки, жінки, пари, змішані пари. Груповий раунд.

Баскетбол 3х3, чоловіки, жінки. 1/4, 1/2 фіналу, фінал.

Бокс, жінки. Попередні бої.

Дзюдо, чоловіки, жінки. Відбіркові поєдинки, фінали.

Настільний теніс, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, раунд 4. Змішаний парний розряд, 1/4 фіналу.

Стрибки на батуті. Жінки, індивідуальні стрибки, фінал. Чоловіки, синхронні стрибки, фінал.

Стрільба з лука, чоловіки. 1/32, 1/16 фіналу.

Кульова стрільба, чоловіки, жінки, змішані команди. Кваліфікація, фінали.

Стендова стрільба, змішані команди. Траншейний стенд, фінали.

25 червня, четвер

Спортивна аеробіка, групи, фінал.

Бадмінтон, чоловіки, жінки, пари, змішані пари. Груповий раунд.

Бокс. Жінки, попередні бої. Чоловіки, 1/4 фіналу.

Вільна боротьба, чоловіки, 1/8, 1/4, 1/2 фіналу.

Велошосе, чоловіки, жінки. Індивідуальна гонка.

Гребля на байдарках і каное, чоловіки, жінки. Кваліфікація, півфінали.

Дзюдо, змішані команди. Відбіркові поєдинки, фінали.

Легка атлетика, чвертьфінали.

Настільний теніс, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, чвертьфінали. Змішаний парний розряд, фінал.

Пляжний футбол. Груповий раунд.

Стрибки на батуті. Чоловіки, індивідуальні стрибки, фінал. Жінки, синхронні стрибки, фінал.

Стрільба з лука, жінки. 1/32, 1/16 фіналу.

Кульова стрільба, чоловіки, жінки, змішані команди. Кваліфікація, фінали.

26 червня, середа

Бадмінтон, чоловіки, жінки, пари, змішані пари. Груповий раунд.

Бокс. Чоловіки жінки. 1/4 фіналу.

Вільна боротьба, чоловіки, 1/8, 1/4, 1/2 фіналу, фінали.

Гребля на байдарках і каное, чоловіки, жінки. Кваліфікація, півфінали, фінали.

Легка атлетика, півфінали.

Пляжний футбол. Груповий раунд.

Стрільба з лука, жінки. 1/8, 1/4, 1/2 фіналу, фінал.

Кульова стрільба, чоловіки, жінки. Фінали.

Стендова стрільба, чоловіки, жінки. Круглий стенд, кваліфікація.

27 червня, четвер

Бадмінтон, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, 1/8 фіналу. Парний розряд, 1/4 фіналу. Змішані пари, груповий раунд.

Вільна боротьба, чоловіки, 1/8, 1/4, 1/2 фіналу, фінали.

Велотрек, чоловіки, жінки. Кваліфікація, фінали.

Спортивна гімнастика, чоловіки, жінки. Багатоборство, кваліфікація.

Гребля на байдарках і каное, чоловіки, жінки. Кваліфікація, півфінали, фінали.

Настільний теніс, чоловіки, жінки. Командна першість, раунд 1, чвертьфінали.

Пляжний футбол. Груповий раунд.

Стрільба з лука, жінки. 1/8, 1/4, 1/2 фіналу, фінал.

Кульова стрільба, жінки. Фінали.

Стендова стрільба, чоловіки, жінки. Круглий стенд, фінали.

28 червня, п'ятниця

Бадмінтон, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, змішаний парний розряд, 1/4 фіналу. Парний розряд, 1/2 фіналу.

Бокс. Чоловіки жінки. 1/2 фіналу.

Вільна боротьба, чоловіки, жінки, 1/8, 1/4, 1/2 фіналу, фінали.

Велотрек, чоловіки, жінки. Кваліфікація, фінали.

Легка атлетика, фінали.

Настільний теніс, чоловіки, жінки. Командна першість, півфінали.

Пляжний футбол. Півфінали.

Кульова стрільба, змішані команди. Фінали.

Стендова стрільба, змішані команди. Круглий стенд, фінали.

29 червня, субота

Бадмінтон, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, змішаний парний розряд, 1/2 фіналу. Парний розряд, фінали.

Бокс. Чоловіки, жінки. Фінали.

Вільна боротьба, чоловіки, 1/8, 1/4, 1/2 фіналу, фінали.

Велотрек, чоловіки, жінки. Кваліфікація, фінали.

Спортивна гімнастика, чоловіки, жінки. Багатоборство, фінали.

Карате, чоловіки, жінки. Кваліфікація, фінали.

Настільний теніс, чоловіки, жінки. Командна першість, фінали.

Пляжний футбол. Фінал.

30 червня, неділя

Бадмінтон, чоловіки, жінки. Одиночний розряд, змішаний парний розряд, фінали.

Бокс. Чоловіки, жінки. Фінали.

Вільна боротьба, чоловіки, фінали.

Велотрек, чоловіки, жінки. Кваліфікація, фінали.

Спортивна гімнастика, чоловіки, жінки. Індивідуальні вправи, фінали.

Карате, чоловіки, жінки. Кваліфікація, фінали.

Церемонія закриття.

Джерело - Чемпіон.

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