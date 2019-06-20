Європейські ігри: розклад змагань

Трансляція на НТН і Інтер

21 червня в Мінську стартують другі Європейські ігри, на яких виступлять 198 українських спортсменів. У Білорусі будуть розіграні медалі в 15 видах спорту.

Актуально: На Європейських іграх Україну представлятимуть майже двісті спортсменів

Розклад трансляцій Європейських ігор на телеканалах НТН і Інтер.

П'ятниця, 21 червня

10:15-10:40 Баскетбол 3х3 Україна - Франція

11:15-11:40 Баскетбол 3х3 Україна - Латвія

22:00-01:15 Церемонія відкриття

Субота, 22 червня

11:45-12:55 Кульова стрільба. фінал

14:45-16:00 Кульова стрільба. фінал

15:00-18:30 Художня гімнастика. Багатоборство. фінал

17:00-20:50 Самбо. фінал

18:30-20:00 Дзюдо. фінал

22:40-23:40 Баскетбол 3х3 Україна - Італія, Україна - Росія

Неділя, 23 червня

11:30-12:15 Кульова стрільба. фінал

13:30-14:25 Кульова стрільба. фінал

14:00-18:15 Художня гімнастика. фінал

14:30-15:00 Баскетбол 3х3 Україна - Естонія

15:45-18:30 Стендова стрільба. фінал

20:15-22:30 Легка атлетика

Понеділок, 24 червня

11:15-12:20 Кульова стрільба. фінал

13:00-15:00 Кульова стрільба. фінал

15:45-17:15 Стендова стрільба. фінал

17:00-19:00 Дзюдо. фінал

19:50-21:55 Баскетбол 3х3. фінал

Вівторок, 25 червня

12:00-13:15 Кульова стрільба. фінал

14:20-16:20 Легка атлетика

16:00-18:15 Дзюдо. фінал

17:40-19:40 Легка атлетика

20:15-22:00 Легка атлетика

23:45-00:30 Пляжний футбол

Середа, 26 червня

11:45-12:55 Кульова стрільба. фінал

13:30-14:40 Кульова стрільба. фінал

14:40-16:20 Стрільба з лука. фінал

15:30-16:40 Кульова стрільба. фінал

17:40-19:40 Легка атлетика

20:15-22:00 Легка атлетика

23:45-00:30 Спортивна акробатика

Четвер, 27 червня

13:00-14:10 Кульова стрільба. фінал

14:40-16:20 Стрільба з лука. фінал

23:45-00:30 Пляжний футбол

23:45-01:30 Пляжний футбол. півфінал

П'ятниця, 28 червня

12:50-14:00 Кульова стрільба. фінал

14:45-16:15 Стендова стрільба. фінал

18:00-20:00 Легка атлетика. фінал

18:30-21:00 Боротьба. фінал

Субота, 29 червня

14:00-17:00 Спортивна гімнастика. фінал

16:00-19:00 Бокс. фінал

23:45-01:30 Карате. фінал

Неділя, 30 червня

12:00-13:00 Бокс. фінал

12:00-13:30 Бадмінтон. фінал

13:00-16:35 Спортивна гімнастика. фінал

13:30-15:00 Боротьба. фінал

15:00-16:00 Бадмінтон. фінал

22:00-00:25 Церемонія закриття

Джерело - Чемпіон.

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