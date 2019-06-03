У 16-му турі MLS Лос-Анджелес Гелаксі приймав Нью-Інгленд Революшн. Гості вигравали 2:0 завдяки голам Пенільї і Бенбері, але Гелаксі зумів відквитати один м'яч зусиллями Златана Ібрагімовича.

На 84-й хвилині швед прийняв на груди м'яч у штрафній суперника, підробив його і пробив.

Раніше Ібру дискваліфікували на 2 матчі.

Нещодавно швед відзначився добрим вчинком.

Джерело - Чемпіон.

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