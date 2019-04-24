Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович запам'ятався милим епізодом перед початком зустрічі проти Х'юстон Динамо в МЛС.

Хлопчик, який повинен був вивести шведа на поле, зізнався Ібрагімовичу, що нервує, але форвард його заспокоїв.

А вже в першому таймі нападник забив з пенальті і допоміг своїй команді перемогти - 2:1.

Нагадаємо, що Ібрагімович став найрезультативнішим шведом в історії.

Раніше Ібрагімович забив переможний гол у стартовому матчі сезону МЛС.

Джерело - Чемпіон.

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