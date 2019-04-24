Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович запам'ятався милим епізодом перед початком зустрічі проти Х'юстон Динамо в МЛС.
Хлопчик, який повинен був вивести шведа на поле, зізнався Ібрагімовичу, що нервує, але форвард його заспокоїв.
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Respect 👏 @iamzlatanibrahimovic comforts a nervous young mascot just before the game 🙏 ⠀ 🎥 @adamserrano @lagalaxy @mls
А вже в першому таймі нападник забив з пенальті і допоміг своїй команді перемогти - 2:1.
Нагадаємо, що Ібрагімович став найрезультативнішим шведом в історії.
Раніше Ібрагімович забив переможний гол у стартовому матчі сезону МЛС.
Джерело - Чемпіон.
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