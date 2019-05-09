Ексцентрична дружина українського захисника турецького Різеспора Миколи Морозюка, Ірина, опублікувала відео з відпочинку.
Ірина зараз знаходиться в Туреччині зі своєю близькою подругою Ганною, дружиною екс-футболіста збірної України Віталія Мандзюка.
Дівчата вирішили не витрачати час на відпочинок даремно і порадували своїх підписників спокусливим танцем.
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Нагадаємо, що дружина Морозюка побила черговий рекорд відвертості в Instagram.
Раніше Гола дружина Морозюка розповіла про глистів.
Джерело - Чемпіон.
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