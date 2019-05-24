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Голкіпер Прикарпаття ледве не забив шедевральний гол Бразі

Вчора 23:03 Максим Буйдин 648 0
Голкіпер Прикарпаття ледве не забив шедевральний гол Бразі

Вчора, 23 травня, в Івано-Франківську пройшов товариський матч між місцевим Прикарпаттям та португальським клубом Брага.

Кульмінацією матчу міг стати епізод на 90+4 хвилині, коли воротар Прикарпаття Остап Вульчин шедеврально пробивав з-за меж штрафного майданчика, але воротар суперників потягнув м'яч з правого верхнього кута воріт.

У поєдинку перемогу здобули португальці з рахунком 2:1, хоча і виступали не найсильнішим своїм складом.

Відзначимо, що Івано-Франківськ та Брага є містами-побратимами і часто обмінюються дружніми візитами.

Джерело - Чемпіон.

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#Прикарпаття, #Брага
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