Світоліна жорстко відповіла на запитання вболівальника про відносини з Монфісом

9-я ракетка світу Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram відповіла на провокаційне запитання вболівальника:

"Чи згодна ти з тим, що після того, як ти почала зустрічатися з Монфісом, то стала грати гірше? Маячня сивої кобили", - написала Світоліна в Instagram.

Нагадаємо, що Світоліна втратила три позиції в оновленому рейтингу WTA.

Раніше удар Світоліної потрапив в десятку найкращих на турнірі в Римі.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua