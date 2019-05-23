Шахтар Динамо, шанси киян у ЛЧ, майбутнє Хацкевича - у шоу ТаТоТаке

До вашої уваги новий випуск програми ТаТоТаке за 23 травня 2019 року.
У програмі ведучі Сергій Болотніков та Михайло Співаковський обговорили поєдинок між Шахтарем та Динамо у рамках 30-го туру чемпіонату України, альтернативи для Хацкевича та шанси столичноїт команди на успішний виступ в ЛЧ.
02:26 — Фонсека проявив неповагу не лише до суперника, а й до власних вболівальників
07:37 — Новачки Шахтаря розчарували
10:05 — Динамо показало ідеальний пресинг, але лише епізодично
13:25 — Українські арбітри вміють судити — доведено цим матчем
14:59 — Що світить Динамо в кваліфікації ЛЧ. Спойлер — нічого доброго
17:03 — Бронза Олександрії — ганьба для нашого чемпіонату?
20:59 — 6 гравців УПЛ, які підсилили б Динамо або Шахтар
24:06 — Максимов, Рамос і Бєрдиєв — як можливі тренери Динамо
26:47 — Дуже схоже, що Десна зливає матчі в конторах
28:13 — Хто вийде в УПЛ?
Нагадаємо, що Шахтар отримав золоті медалі УПЛ.
Джерело - Чемпіон.
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