Шахтар Динамо, шанси киян у ЛЧ, майбутнє Хацкевича - у шоу ТаТоТаке

До вашої уваги новий випуск програми ТаТоТаке за 23 травня 2019 року.

У програмі ведучі Сергій Болотніков та Михайло Співаковський обговорили поєдинок між Шахтарем та Динамо у рамках 30-го туру чемпіонату України, альтернативи для Хацкевича та шанси столичноїт команди на успішний виступ в ЛЧ.

02:26 — Фонсека проявив неповагу не лише до суперника, а й до власних вболівальників

07:37 — Новачки Шахтаря розчарували

10:05 — Динамо показало ідеальний пресинг, але лише епізодично

13:25 — Українські арбітри вміють судити — доведено цим матчем

14:59 — Що світить Динамо в кваліфікації ЛЧ. Спойлер — нічого доброго

17:03 — Бронза Олександрії — ганьба для нашого чемпіонату?

20:59 — 6 гравців УПЛ, які підсилили б Динамо або Шахтар

24:06 — Максимов, Рамос і Бєрдиєв — як можливі тренери Динамо

26:47 — Дуже схоже, що Десна зливає матчі в конторах

28:13 — Хто вийде в УПЛ?

Нагадаємо, що Шахтар отримав золоті медалі УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

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