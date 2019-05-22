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Коноплянка кинув виклик горним козлам

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Коноплянка кинув виклик горним козлам
Євген Коноплянка

Півзахисник збірної України та Шальке Євген Коноплянка під час відпочинку вирішив позмагатися з гірськими козлами, відправившись слідом за ними залізти на скелю.

"Як вони там опинилися? Уже на шляху", - підписав фото Коноплянка.

 
 
 
 
 
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🐐Как вы там оказались 🙆🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ 🚒 уже в пути 🧗🏻‍♂️

Публикация от Yevhen Konoplyanka 👦🏻⚽️🏆 (@konoplyanka.official)

Минулий сезон у Коноплянки вийшов одним із найгірших у кар'єрі. Євген взяв участь в 21 матчі Шальке (в 13 з них виходив у старті), забив тільки один гол на три турніри і зробив дві гольові передачі.

Нагадаємо, що Коноплянка вийшов на поле в останньому матчі сезону.

Раніше повідомлялося, що Коноплянку викликали до лав національної збірної.

Джерело - Чемпіон.

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#Коноплянка
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