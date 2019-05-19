Ломаченко відвідав домашній матч Монако

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко відпочиваючи в Монако відвідав матч 37-го туру французької Ліги 1 в якому ФК Монако приймав Ам'єн (2:0).

Підопічні Леонарду Жардіма вперше за 8 матчів здобули перемогу. Однак, Монако ще не зберегло собі прописку в еліті на наступний сезон.

Нагадаємо, Ломаченко отримає рекордний гонорар за бій проти Кемпбелла.

Також, Ломаченко - беззаперечний фаворит у бою проти Кемпбелла.

Джерело - Чемпіон.

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