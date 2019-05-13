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Найкращі українські гравці в європейських клубах

Сьогодні 14:42 Андрій Твердохліб 479 0
Найкращі українські гравці в європейських клубах

Останнім часом все більше наших співвітчизників-спортсменів приймають рішення не на користь домашніх клубів. Так, їх не дуже багато в топових чемпіонатах, але в змаганнях трохи нижчого рівня вони вже на провідних ролях і виборюють не перший чемпіонський титул.

Наприклад, Олександр Зинченко — претендент на звання кращого захисника Кубку Англії, а Руслан Малиновський вже претендує на звання кращого гравця у чемпіонаті Бельгії. І це при тому, що обидва їх клуби дуже близькі до чемпіонського звання. Ось декілька наших співвітчизників, якими ми можемо пишатися. Щоправда, в закордонних клубах.

Олександр Зинченко, Манчестер Сіті

Клуб нашого Зинченка випереджає Ліверпуль на одне очко. Щоправда, до кінця чемпіонату лишилось дві гри, але будь-яка помилка може зіпсувати всю картину в турнірній таблиці для МС. Вирішальну гру з Брайтоном можна дивитися онлайн на Футбол 2 12 травня, або у повторі в будь-який час.

На рахунку Олександра 12 матчів у цьому чемпіонаті, де не було жодного голу від нього, але були дуже продуктивні передачі. А загалом на його рахунку в сезоні — один гол, 26 матчів та п'ять ефективних передач.

Євген Шахов, Євген Хачеріді, Греція

Разом з грецьким клубом ПАОК, Шахов та Хачеріді достроково стали чемпіонами країни ще за тур до фінішу. До речі, це перша чемпіонська перемога ПАОК за останніх 34 роки. За весь чемпіонат Шахов провів 20 ігор, серед яких відмітився чотирма голами та двома голевими передачами. Хачеріді зіграв тільки три матчі. Попереду ще фінал Кубку Греції, де ПАОК гратиме з клубом АЕК, до складу якого входить наш же Дмитро Чигиринський.

Руслан Малиновський, Бельгія

Малиновський має перевагу над Брюгге в шість очок, 34 зіграних матчі, 12 голів та 11 голевих передач. Отже, Він має абсолютно усі передумови, аби посісти свій другий чемпіонський титул після звання чемпіону у 2011 році.

Артем Сухоцький, Слован

Захисник Артем Сухоцький зараз грає за братиславський Слован. Клуб оформлює собі дострокову перемогу у кубку Словаччини, а вагомий внесок в цей здобуток вніс і наш футболіст. На його рахунку один гол, чотири ефективних передачі, та 23 матчі. Клуб Слован високо цінує професіоналізм нашого 23-річного гравця.

Не забуваємо і про Сергія Реброва, який наразі є капітаном угорського Фереценварошу. До складу клубу також входять наші Іван Петряк та Ігор Харатин. Петряк вважається лідером команди, на його рахунку 26 матчів, 6 голів та 11 ефективних передач.

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