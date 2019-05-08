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Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити

Сьогодні 18:22 Максим Буйдин 921 0
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити

Захисник Ліверпуля Енді Робертсон відзначився скандальним вчинком на початку матчу Барселони і Ліверпуля.

В одному з моментів матчу аргентинський форвард сидів на газоні, Робертсон, пробігаючи повз нього, зробив поштовх обома руками в потилицю.

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, у рефері є негласне правило - якщо гравець завдає удар супернику над шиєю, це повинно каратися червоною карткою. Якщо арбітр міг не побачити цей момент, то дивно, чому відеоасистент не підказав йому подивитися повтор.

Нагадаємо, Ліверпуль зробив неймовірний камбек після поразки від Барселони з рахунком 0:3 в першому матчі в гостях. Вдома підопічні Клоппа розгромили Барселону 4:0 і вийшли у фінал. Дивіться також відео голів матчу Ліверпуль - Барселона.

Джерело - Чемпіон.

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#Ліверпуль, #Барселона, #Мессі, #Робертсон
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