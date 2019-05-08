Вчора, 7 травня Ліверпуль створив чудо на Енфілді.

Після першого півфінального матчу ЛЧ проти каталонської Барселони англійцям треба було забити мінімум тричі. Підопічні Клоппа не просто справилися з завданням, а й відмітилися у воротах Тер Штегена чотири рази.

Такий перформанс не залишив осторонь усіх футбольних уболівальників.Тільки но погляньте на емоції коментаторів.

Джерело - Чемпіон.

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