У першому півфінальному матчі Лігим чемпіонів між Барселоною і Ліверпулем, каталонці здобули розгромну перемогу над червоними з рахунком 3:0.

Один з голів забив зі штрафного лідер блаугранас Ліонель Мессі. Аргентинець поклав м'яч у самсіньку дев'ятку, чим викликав шалений захват уболівальників.

Пропонуємо вам ще раз насолодитися цим чудом з уболівальницького ракурсу.

Джерело - Чемпіон.

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