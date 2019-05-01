Матч чемпіонату Болівії між клубами Стронгест і Хорхе Вільстерман (2:1) був перерваний через атаки уболівальників на воротаря Даніеля Ваку.

У кінцівці матчу фанат гостьової команди кинув у штрафний майданчик Стронгест кілька петард, які оглушили 40-річного Ваку. Болівійський голкіпер впав на газон, після чого йому було надано медичну допомогу.

Працівникам служби безпеки стадіону вдалося затримати уболівальників, які кинули петарди.

Нагадаємо, що уболівальники Ліверпуля влаштували дебош у Барселоні.

Джерело - Чемпіон.

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