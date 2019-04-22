Головний тренер збірної України Андрій Шевченко привітав свого колишнього партнера по Мілану Кака з днем народження
Шевченко опублікував відео з яскравими спільними епізодами з бразильським півзахисником, який святкує 37-річчя.
"Скільки викликів ми пройшли разом і скільки здобули перемог. З днем народження, мій друг", - написав Шевченко під відео в своєму Instagram.
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So many challenges we faced and won together. Happy Birthday my friend! @kaka
Нагадаємо, що Шевченко з дітьми приїхав до Києва.
Раніше Шевченко став амбасадором міжнародної конференції в Києві.
Джерело - Чемпіон.
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