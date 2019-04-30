Зірковий український борець Жан Беленюк у своєму Facebook наочно пояснив, що заради досягнення результату необхідно багато працювати:

"Займися улюбленою справою, і ти не будеш працювати жодного дня у своєму житті", - так говорив Конфуцій.

"Займися греко-римською боротьбою, і паши, як каторжний, якщо хочеш показати результат. Конфуцій мені не авторитет!"- так говорив мій тренер".

Нагадаємо, що Беленюк приміряв на собі татуювання з цікавим візерунком.

Раніше Беленюк затанцював гопак після перемоги на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.

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